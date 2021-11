Climat : peut-on encore prendre l’avion ?

Transports

Alors que les vacances de Noël approchent et que le trafic aérien reprend de plus belle, de plus en plus de personnes s’interrogent sur ses conséquences écologiques. Et pour cause, ce mode de transport est responsable de 7 % des émissions de gaz à effet de serre en France et ce chiffre ne cesse de monter. Pourtant, face au changement climatique, il est urgent de réduire ces émissions.

Alors, stop ou encore ? L’avion peut-il devenir écologique ? Ou faut-il l’arrêter, alors que 180 000 travailleurs en vivent en France ?

Ce soir, posez vos questions à nos deux invité·es en direct dans notre émission « Parlons Écologie ».

Invité·es :

Thibaud Normand, directeur climat chez Safran

Charlène Fleury, coordinatrice de la campagne aviation chez Alternatiba

Les questions des internautes

Journalistes :

Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre

Laury-Anne Cholez, journaliste à Reporterre

Le débat vidéo est diffusé en direct à partir de 19 heures sur Reporterre et sur

• Facebook

• YouTube

• Twitch

• Twitter avec #ParlonsÉcologie

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner