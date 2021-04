Le nucléaire est-il écologique ? Le débat Montebourg-Piolle en direct

Idée — Nucléaire

Le nucléaire permet-il de répondre aux enjeux du changement climatique ? Arnaud Montebourg et Éric Piolle en débattent honnêtement et loin des polémiques, à partir de 20 h, sur Reporterre et les réseaux sociaux.

C’est terminé, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés.

Alors que le changement climatique s’impose chaque jour davantage dans nos existences et que la loi Climat est discutée à l’Assemblée, la nécessité d’y répondre par de nouvelles politiques devient évidente. Mais lesquelles ? Les avis divergent.

Et en France, un pays marqué par une forte présence du nucléaire, la place de celui-ci est l’objet d’intenses discussions. Il est une énergie parmi les moins émettrices de gaz à effet de serre, et constitue un domaine industriel où la France tient une place de premier plan. Mais son bilan économique est de plus en plus fragile, alors que les déchets nucléaires s’accumulent sans solution.

Pour débattre honnêtement et loin des polémiques, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, et Éric Piolle, premier maire écologiste d’une grande ville française, aux points de vue fort différents sur le nucléaire, discuteront en vidéo sur Reporterre (avec diffusion en direct sur Facebook, YouTube et Twitch).

