L’Allemagne condamnée pour inaction climatique

C’est un revers pour le gouvernement d’Olaf Scholz. La Cour administrative de Berlin-Brandebourg, saisie par des ONG allemandes, a condamné le gouvernement, jeudi 30 novembre, pour son inaction face au réchauffement climatique.

Les juges l’enjoignent à prendre des mesures d’urgence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du bâtiment et des transports, responsables respectivement de 20 à 30 % du CO 2 rejeté en Allemagne. « Le tribunal a dit clairement que le gouvernement doit respecter ses propres objectifs climatiques », a déclaré Antje von Broock, porte-parole de Bund, l’une des ONG qui s’est saisie de l’affaire. Une décision qui laisse un goût amer au gouvernement, annoncée le même jour que le lancement de la COP28 à Dubaï.

La législation allemande sur la protection du climat prévoit notamment un maximum d’émissions de CO 2 autorisées pour chaque secteur. Si ces plafonds sont dépassés, les ministères concernés doivent soumettre un programme d’urgence dans les trois mois pour réduire les volumes. Cependant, dans les secteurs des transports et du bâtiment, les niveaux de CO 2 ont été supérieurs aux émissions autorisées, avec par exemple 3,1 millions de gaz à effet de serre dépassés dans le secteur des transports.

En Belgique, l’État a également été condamné le 30 novembre pour sa politique climatique, dans le cadre de l’Affaire climat, portée par près de 60 000 citoyens belges.

