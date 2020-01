L’écologie du XXIe siècle, avec François Ruffin, Claire Nouvian et Corinne Morel Darleux

Dans le cadre des Rencontres de l’écologie

L’Écologie du XXIe siècle

Soirée de lancement

Avec FRANÇOIS RUFFIN, CLAIRE NOUVIAN, CORINNE MOREL DARLEUX

présenté par HERVÉ KEMPF

À l’occasion de la sortie du livre L’écologie du XXIe siècle aux éditions du Seuil en partenariat avec Reporterre, rencontrez trois des douze personnalités emblématiques qui ont confié leur histoire, leur vision de l’écologie et du monde de demain aux journalistes du quotidien de l’écologie.

Pour la première fois discuteront ensemble :

➡️ François Ruffin, journaliste fondateur du journal Fakir et député de la Somme

➡️ Claire Nouvian, fondatrice de l’association Bloom

➡️ Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste et conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes

dans une soirée animée par Hervé Kempf.

Informations pratiques

L’entrée est libre !

📌 Rendez-vous le mardi 4 février à 19h30

🗺️À la librairie Ici Grands Boulevards

25 boulevard Poissonnière à Paris

( métro Grands Boulevards )

Le livre : « L’Écologie du XXI e siècle »

La grande affaire du XXIe siècle sera l’écologie : comment, face à une dégradation de la biosphère jamais observée dans l’histoire, allons-nous empêcher le désastre et refaire une société juste et pacifiée ? Ceux qui tiennent aujourd’hui les manettes de la société n’ont pas la réponse à cette question cruciale. Mais une nouvelle génération arrive aux commandes et donne le ton de ce que seront les décennies à venir.

L’équipe de Reporterre est allée interroger ses plus vaillants représentants : Claire Nouvian, Pablo Servigne, François Ruffin, Corinne Morel Darleux, Jon Palais, Jade Lindgaard, Alessandro Pignocchi, Angélique Huguin, Matthieu Amiech, Fatima Ouassak, Pierre Rigaux, Juliette Rousseau… Ces femmes et ces hommes ont tous moins de 45 ans. Nous leur avons demandé comment elles et ils étaient arrivés à l’écologie, quelle était leur vision du monde et comment, au quotidien, changer la vie. Ensemble, ils dessinent un nouveau monde, où la nature, la justice sociale, le bien commun, la sobriété, la technique retrouvent leur juste place.

Dans ces entretiens revigorants, elles et ils transmettent le goût de l’espoir et l’envie de lutter. Un livre programme, présenté par Hervé Kempf.

• L’Écologie du XXIe siècle sera dans toutes les libraires à partir 6 février.