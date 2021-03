La France doit renforcer la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, affirme un rapport

Durée de lecture : 2 minutes

La France est impliquée dans le commerce illégal d’espèces sauvages menacées et doit contribuer à lutter contre, insiste un rapport publié mercredi 3 mars 2021 par les ONG Traffic et WWF.

Le rapport souligne dans un premier temps le rôle central de la France dans le commerce légal d’espèces sauvages. D’abord parce qu’elle en importe : « La France se classe parmi les trois premiers pays importateurs d’espèces sauvages en Europe. Entre 2008 et 2017, plus de 28 millions d’espèces ont été importées (…). Elle joue un rôle commercial clé, notamment du fait de l’importance de certaines grandes industries utilisant des espèces sauvages sur son territoire, et par sa position géographique centrale, avec l’un des plus grands aéroports d’Europe, Paris-Charles-de-Gaulle », soulignent les deux organisations dans leur communiqué.

Mais aussi parce qu’elle en exporte, en particulier depuis ses territoires ultra-marins. « Entre 2008 et 2017, 45 millions de spécimens ont été directement exportés depuis la France ou avaient la France pour pays d’origine », ajoutent le WWF et Traffic.

Mais ce commerce légal laisse aussi place à des échanges illégaux. « 4.000 saisies rapportées entre 2008 et 2017. Durant cette période, plus de 2 millions de spécimens ont été saisis, notamment des mammifères (vivants et leur corps, parties ou produits), des oiseaux (vivants ainsi que leur corps, parties ou produits), et des reptiles vivants », révèle le rapport. « D’après les données disponibles, le trafic repose en partie sur le transport aérien, puisqu’un quart des saisies réalisées en France métropolitaine ont eu lieu dans les aéroports, et notamment à Paris-Charles-de-Gaulle. »

Les deux organisations appellent donc à un renforcement des mesures en France pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages, notamment en améliorant la coopération internationale sur le sujet, et en renforçant les contrôles dans les aéroports.