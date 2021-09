La candidate masquée Akira s’invite à la présidentielle 2022

Reportage — Présidentielle

Candidature multiple et masquée, le mouvement Akira 2022 entend secouer l’élection présidentielle à venir. Sa première apparition publique, au centre de Paris, a vu l’une de ses candidates affichées affirmer une dynamique révolutionnaire en faisant des enjeux climatiques et sociaux le cœur de la campagne.

Paris (3e arrondissement), reportage

14 h 30 au métro Saint-Paul, à Paris. Le rendez-vous était discret. Le lieu de l’action était secret. Plusieurs dizaines d’activistes devaient se retrouver au cœur du quartier chic du Marais, pour la première action du mouvement Akira 2022.

« On voulait cibler un lieu un peu classe, un peu prestigieux, pour annoncer la candidature Akira à l’élection présidentielle de 2022 », explique un des activistes sur place. Il est quinze heures, tous les participants sont en place. Discrètement dissimulés entre les touristes et les Parisiens qui profitent de cette journée ensoleillée dans les jardins du Musée Carnavalet. Ils attendent le signal qui permettra à une des candidates d’entrer en scène.

Arrivée d’une candidate pour le premier discours public du mouvement Akira. © NnoMan/Reporterre

Soudain, une candidate, masquée, accompagnée de plusieurs gardes du corps, fait son apparition sous les applaudissements et les « Vive Akira » des activistes qui paraissent en nombre dans ce petit jardin parisien. Ce musée n’a pas été choisi au hasard, c’est ici qu’est exposée la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen, peinture de Jean-Jacques-François Le Barbier (dit l’Aîné) (1738 - 1826). « Est-ce que cela ne vaut pas pour une invitation universelle ? D’autant plus pour le message que j’ai à vous délivrer », introduira-t-elle quelques minutes plus tard.

« Comme vous, je vois le monde brûler. Je vois cette pandémie engendrée par l’exploitation de la planète emporter les plus faibles et les plus pauvres. Je vois les puissants se réfugier dans leurs bunkers dorés, alors que les océans sont en feu. » © NnoMan/Reporterre

Le discours d’investiture commence sous les regards amusés des badauds, qui ne comprennent pas bien s’il s’agit d’un happening sauvage ou d’une animation en ces Journées du Patrimoine. Le personnel du jardin ne sait pas comment réagir et personne ne tente d’intervenir pour interrompre la scène.

« Vous ne me connaissez pas et pourtant, le même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles ? Nous sommes les enfants d’une époque en flammes. Mais dans ces flammes, je vois aussi de la colère et de la révolte ! » © NnoMan/Reporterre

« Comme vous je vois le monde brûler. Je vois cette pandémie engendrée par l’exploitation de la planète emporter les plus faibles et les plus pauvres […] je vois les puissants se réfugier dans leurs bunkers dorés, alors que les océans sont en feu. »

Le ton est donné. Dans son discours, Akira évoque le dérèglement climatique, le racisme, les féminicides, les inégalités entre les pauvres et les riches, mais également le drame des réfugiés qui meurent dans la mer ou encore les peuples assassinés par des dictatures.

« Évidemment, imaginer un autre monde a quelque chose de terrifiant. Mais soyons réalistes, le monde peut changer. Vivre autrement est possible. » © NnoMan/Reporterre

Akira, qui présente son nom comme étant « synonyme de rage et d’espoir » propose de « répondre à l’urgence du désastre » par une candidature révolutionnaire qui permettrait à celles et ceux qui veulent s’organiser, d’« écrire ensemble le monde de demain ».

« Dans 200 jours, le 9 avril 2022, nous allons leur proposer une fête. Ce jour-là, je vous le demande, tenez-vous à mes côtés, pour qu’ensemble, nous leur offrions enfin une élection qu’ils n’oublieront jamais. »

Contrairement au mode de scrutin des élections présidentielles en France, Akira n’est pas une seule personne ; et à la fin du discours, profitant d’une pluie de confettis dorés dans les airs, la candidate s’éclipse, et c’est une autre Akira qui fera une sortie théâtrale du jardin.

Sortie du jardin du musée Carnavalet. Une candidate au centre - différente de celle qui a prononcé le discours -, est entourée de gardes du corps, militants et journalistes. © NnoMan/Reporterre

Militants, gardes du corps, journalistes, la mise en scène est soignée. Une fois dans la rue, devant des passants intrigués, des fumigènes sont allumés, et Akira se disperse dans un épais nuage de fumée violette.

Une fois dans la rue, devant des passants intrigués, des fumigènes sont allumés, et Akira se disperse dans un épais nuage de fumée violette. © NnoMan/Reporterre

Notre reportage en images :