Les gauches écologistes peuvent-elles s’entendre ? Mathilde Panot et Sandrine Rousseau en débattront le 17 mai sur Reporterre

Les gauches écologistes peuvent-elles s’accorder en vue de la présidentielle de 2022 ? Mathilde Panot, députée de la France insoumise, et Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d’Europe Écologie-Les Verts, en débattront lundi 17 mai à 20 heures sur Reporterre et les réseaux sociaux.

À un an de la présidentielle, les appels se multiplient pour une candidature unique et un programme commun à gauche. Mais les forces écologistes et sociales avancent en ordre dispersé. Alors, comment s’unir ?

Deux partis portent haut et fort le projet d’une écologie sociale : Europe Écologie-Les Verts (EELV) et la France insoumise (LFI). Mais s’ils se retrouvent main dans la main lors des marches climat et sur de nombreux sujets, pour l’heure, aucun rapprochement ne se profile. Pourquoi ? Les points de désaccord sont-ils si forts ? Et quels sont leurs points d’accord et leurs projets communs ? Ces deux gauches sont-elles irréconciliables ?

Pour débattre sereinement et loin des petites piques, Mathilde Panot, députée de la France insoumise, et Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d’Europe Écologie-Les Verts, mettront sur la table convergences et divergences, en vidéo sur Reporterre, lundi 17 mai à 20 heures.

Informations :

Le lundi 17 mai à 20 heures, rendez-vous sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube et Twitch.

Et aussi directement sur le site de Reporterre.

