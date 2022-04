Pesticides : des autorisations trop complaisantes

[1] Cette valeur DJA est issue d’une approche empirique inventée par un toxicologue, René Truhaut, il y a soixante-dix ans. Pour déterminer une valeur de DJA, des expérimentations sur des animaux sont réalisées avec des expositions répétées ou non, sur des durées pouvant aller jusqu’à la vie entière pour des études sur des rongeurs. Il s’agit de déterminer un seuil à partir duquel des effets toxiques sont observés. Ce seuil chez l’animal est aussi appelé « dose sans effet » (DSE). Celle-ci est convertie ensuite en un équivalent chez l’homme, sur la base d’un facteur de correction qui intègre la masse corporelle (volume et poids), et qui dépend donc de l’animal choisi au départ. Pour finir, cette valeur est divisée par un facteur 10, dont on assume, sans aucune évaluation scientifique, qu’il assure une marge de sécurité pour l’homme de façon à rendre compte de différences physiologiques et processus biologiques différents entre l’animal et l’humain.

Points éminemment critiquables :

- Le choix de l’animal : en imaginant que cette approche ait un sens, l’animal présentant la plus faible DSE devrait être considéré comme l’espèce de choix pour déterminer le risque pour l’homme. Mais toutes les espèces ne sont pas testées. Les autorités sanitaires réclament juste une étude incluant au moins un mammifère.

- De fait cette approche ne tient pas compte du fait que les espèces y compris de mammifères sont très différentes les unes des autres en termes de physiologie. Par exemple l’homme supporte très bien le paracétamol jusqu’à 1000 mg toutes les 4 h sans problème. Une dose équivalente pour le chat (après correction pour tenir compte de la différence de poids) va se révéler fatale. Cet exemple illustre bien la diversité pouvant exister entre les espèces, et notre grande incapacité à prédire par une telle approche l’innocuité des doses pour l’homme et sans parler de la protection de la diversité du vivant.

- Le stade du développement : actuellement il n’y a pas de test précoce débutant au stade embryon et pourtant de nombreuses publications scientifiques démontrent qu’un déséquilibre métabolique ou stress oxydant intervenant à ce moment précis peut parfaitement perturber le développement d’un organisme (2).

- L’effet cocktail : la DJA est calculée pour une substance isolée, pure, les mélanges tels qu’ils sont commercialisés ne sont pas testés. De plus, les substances se retrouvent mélangées dans la nature aux pesticides auxquels nous sommes exposés, soit plus de 600 pesticides présents dans l’eau, l’air et les aliments. La DJA ne tient donc pas compte des effets cocktails et/ou synergiques possibles. Au vu du nombre de mélanges de substances possibles, cette détermination est bien évidemment impossible.

- La diversité génétique entre les individus : chaque individu est différent de par son patrimoine génétique (que ce soit l’homme ou l’animal), pour l’homme, il existe ainsi une sous population de personnes qui pourra éventuellement être plus fragile. Ainsi par exemple, si l’on considère les toxiques mitochondriaux, les malades (Alzheimer, diabète, maladie métabolique de type atteinte mitochondriale) seront plus sensibles aux pesticides (3).

