« On est passé d’une écologie de la description à une écologie de l’action »

Recueil de témoignages constitué par la rédaction du magazine en ligne Reporterre, L’Ecologie du XXIe siècle donne à lire l’engagement de 12 femmes et hommes de moins de 45 ans, entre combat politique, militantisme social et activisme non-violent.

"Maintenant, il faut se battre." C’est par ces mots, empruntés à la comédienne Audrey Vernon, que débute ce florilège de témoignages engagés. Avec "L’Ecologie du XXIe siècle", la rédaction de Reporterre offre à la génération des moins de 45 ans son trombinoscope militant.

Composé d’entretiens menés par la rédaction de ce journal en ligne dédié à l’écologie, le recueil brosse le portrait d’une douzaine de femmes et d’hommes à qui on ne la fait plus. Car si le siècle dernier fut, pour l’écologie naissante, l’ère du diagnostic, celui qui fuit sous nos yeux réclame d’autres attitudes.

Une écologie de l’action

Fondateur de Reporterre et coordinateur du projet, Hervé Kempf le sait bien : « La problématique écologique est parfaitement connue d’une très large partie de la population. Les questions qui se posent aujourd’hui sont : que peut-on faire, comment agir ? On est passé d’une écologie de la description à une écologie beaucoup plus tournée vers l’action et l’engagement. »