Reporterre recrute : chargé·e de communication et réseaux sociaux

CHARG É·E DE COMMUNICATION ET RÉ SEAUX SOCIAUX

Reporterre, le quotidien de l’écologie, recrute un·e chargé·e de communication.

Le site est consulté par plus de 1,3 million de visiteurs uniques chaque mois, et compte à ce jour une équipe de 18 salariés, dont 14 journalistes permanents.

Si, comme nous, vous pensez que le paysage médiatique a besoin d’un média dédié à l’écologie, en accès libre, sans publicité, à but non lucratif et financé par les dons de ses lectrices et de ses lecteurs, alors échangeons ensemble.

Pour accompagner son développement, et dans l’optique du renforcement de son pôle Communication, le journal recherche un·e community manager à plein temps.

Sous la responsabilité de la direction, et en collaboration avec la responsable de Communication, le candidat ou la candidate travaillera sur des missions variées :

• Relais des publications de Reporterre sur les réseaux sociaux ;

• Suivi des nouvelles tendances des réseaux sociaux ;

• Réalisation de contenus pour les réseaux sociaux : texte, vidéo, montage, bandes annonces audio, sous-titrage…

• Réponse aux demandes des lectrices et lecteurs sur les réseaux sociaux ;

• Modération des fils de commentaires sur les réseaux sociaux de Reporterre ;

• Aide à la communication presse et externe ;

• Réalisation d’une analyse régulière des résultats, à destination de l’équipe du journal et de la direction ;

• Gestion de la relation avec les donateurs ;

• Gestion de la communication interne au sein de l’équipe.

Profil :

• Formation supérieure en communication (web/numérique/réseaux sociaux) ou sciences humaines ;

• 1 à 3 ans d’expérience minimum en community management (idéalement dans le domaine des médias) ;

• Intérêt fort pour les questions écologiques et le journalisme ;

• Une très bonne connaissance des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok) et de leurs nouvelles tendances.

Savoir faire :

• Passion et compétence pour la communication sur les réseaux sociaux, et sens de la rigueur journalistique ;

• Bonne plume (orthographe irréprochable), bonne culture générale ;

• Bon niveau d’anglais lu impératif (pour la veille sur les tendances notamment) ;

• Maîtrise des outils de création graphique type Canva ou suite Adobe (Photoshop, et Indesign) ;

• Maîtrise de montage vidéo (Premiere Pro, After Effect) ;

• Autonomie, créativité, capacité de proposition.

Savoir être :

• Sensible aux problématiques écologiques, vous cherchez un projet ambitieux, au sein d’une équipe conviviale, et qui influence le débat public ;

• Curiosité, capacité d’adaptation, esprit d’initiative et d’équipe, réactivité et rigueur ;

• Empathie, patience, sens de l’humour ;

• Capacités d’organisation et de coordination.

Processus de recrutement

• Envoyer courriel avec CV, présentation, voire un portfolio, à l’adresse suivante : [email protected] avec en objet « J’ai bien lu l’annonce - Communication ». Date limite d’envoi : mercredi 5 janvier 2022 ;

• Pré-entretien téléphonique / visio ;

• Test de compétences ;

• Entretien avec la responsable de Communication et la direction.

CDI temps plein, poste basé à Paris.

Salaire : 28 k€ annuel brut, 8 semaines de congés par an, mutuelle Alan couverte à 70%.

