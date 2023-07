Reporterre recrute

JOURNALISTE TIKTOK INSTAGRAM ( CDD 10 MOIS )

L’écologie est l’enjeu majeur du XXIe siècle. Après dix ans passés à informer (en accès libre !) nos lecteur·ices sur le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, nous souhaitons développer cette mission en touchant aussi un public jeune.

C’est un fait : les 13-25 ans lisent moins les médias écrits, et se renseignent davantage sur Instagram ou TikTok. En tant que média de l’écologie, nous considérons que c’est notre rôle d’être davantage présent sur ces plateformes, et d’y assurer notre rôle d’information (surtout lorsque le greenwashing ne cesse de s’y immiscer). Nous cherchons donc un·e journaliste vidéo qui saura développer la qualité d’information de Reporterre sur ces réseaux, à travers des formats courts, didactiques, percutants, et éventuellement décalés.

Sous la responsabilité du pôle communication-marketing, et en coordination avec la rédaction, le candidat ou la candidate aura les missions suivantes :

• choix des sujets en collaboration avec la rédaction et le pôle communication-marketing ;

• réalisation en autonomie de formats courts (tournage, montage, postproduction) et publication ;

• veille des réseaux sociaux pour repérer les tendances et les actualités virales.

Profil recherché :

• diplômé·e d’une école de journalisme ;

• goût pour l’actualité ;

• force de proposition, créativité ;

• autonomie sur la réalisation de vidéos (tournage, montage Adobe Premiere/After Effect, post-production) ;

• maîtrise des codes TikTok et Instagram, et du processus de viralité (un usage personnel d’Instagram et TikTok est souhaitable, que ce soit comme simple utilisateur·ice ou déjà créateur·ice de contenu) ;

• aisance face à la caméra ;

• très bonne maîtrise de la langue française ;

• sensibilité marquée pour l’écologie et une adhésion forte au modèle de média à but non lucratif de Reporterre ;

• un bon niveau d’anglais est un plus.

CDD de 10 mois à temps plein, poste basé à Paris

• Forfait 176 jours, titres restaurants, mutuelle Alan couverte à 70 % ;

• Salaire : 2 600 euros brut par mois.

Processus de recrutement

Merci d’envoyer votre candidature avant le 3 septembre avec en objet « Journaliste TikTok Instagram » à l’adresse [email protected].

La candidature contiendra :

• un CV et une lettre de motivation

• une vidéo (une minute maximum) sur un sujet de votre choix en rapport avec l’actualité de l’écologie et la ligne éditoriale de Reporterre. Vous y expliquerez un fait d’actualité, une notion ou un concept, de façon claire, tout en ayant à cœur de maintenir l’attention du spectateur jusqu’au bout. Cette vidéo sera uniquement utilisée dans le cadre du processus de recrutement, et ne sera pas publiée. Merci de nous transmettre cette vidéo via un lien de téléchargement sur un outil du type SwissTransfer (ou tout autre outil qui conserve les fichiers au moins 30 jours).

Nous répondrons aux candidates et candidats à partir de la fin de la réception des candidatures, le 3 septembre.

Le processus de recrutement se fera par deux entretiens dans nos locaux.

La date de prise de poste envisagée est le 15 octobre, sous réserve de disponibilité de la candidate ou du candidat retenu.

À propos de Reporterre

Reporterre est un média dédié à l’écologie, totalement indépendant, en accès libre, sans publicité, dirigé par une association à but non lucratif et financé à 98 % par les dons de ses lectrices et lecteurs. Le média rassemble plus de 2 millions de visiteurs uniques chaque mois sur son site, et compte à ce jour une équipe de 16 journalistes permanent·es pour 22 salarié·es permanent·es. Reporterre est suivi par près de 85 000 abonnés sur son compte Instagram, et plusieurs milliers sur son compte TikTok.