Reporterre recrute : journaliste dédié·e aux sciences et aux techniques

Emploi et travail

JOURNALISTE DÉ DI É·E AUX SCIENCES ET AUX TECHNIQUES

Comme nous, vous pensez que le paysage médiatique a besoin d’un média dédié à l’écologie, en accès libre, sans publicité, à but non lucratif et financé par les dons de ses lectrices et de ses lecteurs. Ce média, c’est Reporterre.

Totalement indépendant, sauf de ses lectrices et lecteurs, Reporterre est consulté par plus de 1,5 million de visiteurs uniques chaque mois, et compte à ce jour une équipe de 21 salariés, dont 15 journalistes permanents.

Pour accompagner son développement et parler toujours mieux des questions écologiques, le journal recherche un·e journaliste dédié·e aux questions de science et de technologie pour renforcer sa couverture de ces thèmes. La science est à la fois un des fondements sur lesquels s’est épanoui le mouvement écologique et une source continue d’informations sur le monde et de questionnements. Quant aux technologies, elles modèlent le monde humain de manière continue, conduisant au pire comme au meilleur. Il s’agit pour Reporterre de raconter les tournants scientifiques dans nos domaines privilégiés (climat, biodiversité, toxicologie…), mais aussi les évolutions techniques majeures dans l’énergie, les transports, la vie quotidienne, avec une attention particulière pour les technologies sobres.

Missions :

• apporter des idées originales de sujets et les réaliser en articles, enquêtes, reportages, etc.

• participer à la vie de la rédaction ;

• participer au suivi de l’actualité générale et de l’écologie, et assurer régulièrement des permanences d’actualité.

Profil :

• vous avez déjà publié des articles sur les questions de science et de technologie ;

• vous avez le goût et la pratique de l’enquête ;

• vous savez vulgariser les sujets compliqués et écrire de manière enlevée ;

• vous avez un fort intérêt pour l’écologie et une bonne connaissance de ses enjeux.

Savoir-faire :

• rigueur journalistique ;

• aisance rédactionnelle, bonne culture générale et curiosité intellectuelle ;

• sensibilité à l’analyse de bases de données ;

• réactivité à l’actualité ;

• autonomie, créativité, capacité de proposition.

Savoir-être :

• sensible aux problématiques écologiques, vous cherchez un projet ambitieux, au sein d’une équipe conviviale, et qui influence le débat public ;

• esprit d’équipe et d’initiative, capacité d’adaptation.

Processus de recrutement

• Envoyer courriel avec CV, quelques articles et toute autre information utile à l’adresse suivante : [email protected] avec en objet « J’ai bien lu l’annonce - Journaliste ». Date limite d’envoi : lundi 6 mars 2023 à minuit ;

• Pré-entretien téléphonique / visio ;

• Entretien avec le directeur de la rédaction et des journalistes.

CDI temps plein, poste basé à Paris.

Salaire : 33 k€ annuel brut plus ancienneté, 8 semaines de congés par an, mutuelle Alan couverte à 70 %.