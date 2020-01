Reporterre recrute un(e) Responsable administratif(ve) et comptable

Offre d’emploi CDI

Responsble administratif(ve) et comptable

La structure

Reporterre, le quotidien de l’écologie, est un site web d’informations en ligne, gratuit, en accès libre et indépendant. Edité par La Pile (L’Association pour une Presse Indépendante Libre et Ecologique), Reporterre publie une information de qualité sur l’écologie dans toutes ses dimensions : environnementales, politiques et sociales.

Créé en 2007, le site web se développe régulièrement et accueille plus de 25.000 visiteurs par jour en janvier 2020. Il est composé de dix salariés et d’une quinzaine de pigistes.

Les missions

Sous la responsabilité du directeur général, vos principales missions s’articuleront autour des axes suivants :

- Suivi administratif

. Gestion administrative courante du média (accueil téléphonique, réservations de salles, suivi des courriers et courriels généraux, logistique).

. Classement et archivage des documents obligatoires (comptables, sociaux…).

. Appui aux demandes du conseil d’administration de l’association.

- Suivi comptable

. Traitement comptable des dépenses et des recettes.

. Préparation des paies des permanents et des pigistes, déclaration DUE, saisie des éléments de paie (montant des piges…)

. Suivi comptable, budgétaire et trésorerie : suivi et mise à jour des outils de suivi comptable et budgétaire en lien avec le cabinet comptable, organiser et animer les réunions budgétaires, relation avec la banque.

. Virement des paies, vérification des factures fournisseurs et notes de frais, et paiement.

. Etablissement des factures.

- Ressources humaines

. Appui au recrutement des stagiaires.

. Appui à la gestion des aspects administratifs et comptables du personnel (tableau de suivi des congés payés et des récupérations, suivi des contrats, ancienneté, certificat employeur, suivi grille tarifaire).

Profil recherché

- Formation : BTS comptable ou expérience confirmée de deux ans au moins sur un poste similaire dans une association.

- Qualités : esprit de synthèse, polyvalence, vous maîtrisez un logiciel comptable, internet, Word, Excel et les bases de données. Vous êtes rigoureux(se) et vous aimez les chiffres et les choses bien ordonnées. Vous savez ce qu’est un plan comptable et vous êtes incollable sur l’orthographe. Enfin, vous êtes patient(e), méthodique, dynamique.

- Autres : une sensibilité à l’actualité ainsi qu’aux valeurs de l’écologie et du développement durable est importante.

Caractéristiques du poste

Type de contrat : CDI à compter du 1 mars 2020, temps partiel de 30 heures par semaine.

Salaire : 1.995 € brut

Lieu de travail : 24 rue de l’Est, 75020 Paris (dans l’espace de coworking La Ruche).

Merci d’envoyer :

- votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, par courriel uniquement

- avant le 15 février 2020

– Objet : « candidature AD – VOTRE NOM » à : candidature@reporterre.net