Reporterre recrute une ou un développeur full stack junior

Développeur/développeuse full stack junior

Reporterre, le quotidien de l’écologie, recrute un développeur | une développeuse fullstack junior.

Le site rassemble plus de 1,3 million de visiteurs uniques chaque mois, et compte à ce jour une équipe de 13 journalistes permanents.

Si, comme nous, vous pensez que le paysage médiatique a besoin d’un média dédié à l’écologie, en accès libre, sans publicité, à but non lucratif et financé par les dons de ses lecteurs, alors échangeons ensemble.

Pour accompagner son développement, et dans l’optique du renforcement de son pôle technique, le journal recherche un développeur | une développeuse Full Stack à plein temps. Sous la responsabilité du directeur général adjoint, et en collaboration avec un chef de projet, le candidat | la candidate aura la responsabilité de missions très variées :

• maintenir et proposer des développements pour la plateforme (CMS et CRM de gestion des dons),

• mise en place d’un environnement de préproduction, de test, avec versioning (Git)

• participer au choix et gérer une migration de CMS, éventuellement la création d’un outil propre de back office pour les journalistes

• développer et optimiser les fonctionnalités de la plateforme

• gérer et optimiser le code, de façon à minimiser l’empreinte énergétique du site web, et améliorer ses performances (temps de chargement notamment), mettre en place un monitoring des performances de la plateforme

• optimiser la politique de sécurisation des données et des accès

• proposer et développer des outils innovants en adéquation avec les besoins des journalistes (scrapping, datamining, aide au travail d’enquête par la conception d’outils), mise en forme d’objets rédactionnels, etc.

• proposer et développer des outils (site web, apps) pour informer le grand public sur les enjeux environnementaux

• participer directement ou indirectement à la création des apps Android et IOS

Savoir faire :

• capacité à gérer du CSS / HTML

• maîtrise de PHP 7

• bonne connaissance des bases de données (aujourd’hui MySQL)

Savoir être :

• sensible aux problématiques environnementales, vous cherchez un projet ambitieux, au sein d’une équipe à taille humaine, et qui a un réel impact

• rigueur, méthode, implication

• empathie et pédagogie, notamment vis-à-vis des profils non tech (cf. projets avec journalistes)

• autonomie : capacité à se saisir de sujets, et les mener à bien

• curiosité : être à l’écoute des évolutions, envie d’améliorer ce qui peut l’être

Processus de recrutement

• préentretien téléphonique

• test technique

• rencontre avec l’équipe dans nos locaux, entretien avec le chef de projet

• entretien avec le directeur général

Poste basé à Paris, possibilité de télétravail.

Merci d’adresser votre CV et un texte de présentation à

[email protected]

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire

Commentaires