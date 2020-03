Un oiseau rarissime photographié pour la première fois - ou pas

Le martin-pêcheur nain des Philippines du Sud (Ceyx mindanensis) a été décrit fois il y a 130 ans, lors de l’expédition Steere aux Philippines en 1890. Il a été photographié pour la première fois grâce au biologiste de terrain philippin et directeur du Robert S. Kennedy Bird Conservancy Miguel David De Leon, après plus de dix années de travail, raconte le magazine Esquire vendredi 13 mars.

Cet oiseau est la plus petite espèce de martin-pêcheur forestier des Philippines et se caractérise par son plumage saisissant de lilas métallique, d’orange et de points bleus vifs. On le trouve dans les forêts vierges et les forêts de seconde venue des îles de Mindanao et de Basilan.

Le martin-pêcheur nain des Philippines du Sud a un cri unique, décrit comme un « ziiiip aigu, semblable à un insecte et presque inaudible ». Son comportement a échappé aux scientifiques pendant plus de cent ans. Il est difficile à voir car il se perche tranquillement et se déplace de façon invisible d’un perchoir à l’autre.

« Le Robert S. Kennedy Bird Conservancy est un groupe de huit travailleurs de terrain et de photographes d’oiseaux qui documentent les oiseaux et les habitats, en fournissant des données jusqu’alors inconnues de la science, dans le but ultime de conserver les espèces et les écosystèmes, dit M. De Leon dans une interview avec Esquire Philippines. Nous nous concentrons sur des oiseaux mal connus et documentons leur biologie et leur écologie ou la façon dont ils interagissent avec d’autres organismes dans leur habitat. »

Cependant, il semble bien que l’oiseau ait déjà été photographié en 2008, par Rob Hutchinson, comme le signale le site Internet bird coalition

Un martin-pêcheur (Ceyx Mindanensis) photographié en 2008.

On trouve par ailleurs sur la chaine youtube de Schmidt’s Birding Index, une vidéo mise en ligne en mai 2019 montrant d’un oiseau de cette espèce rare :

Source : Reporterre

