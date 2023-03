Victime de sabotage, la journaliste Morgan Large porte plainte

En bref — Libertés

La journaliste Morgan Large a porté plainte le 25 mars pour une suspicion de sabotage de sa voiture personnelle, ont annoncé 29 mars les médias Splann ! et Radio Kreiz Breizh (RKB), pour lesquels elle travaille. La veille, après avoir parcouru quelques centaines de mètres au volant de sa voiture, alarmée par un bruit inhabituel, la journaliste centre-bretonne s’est rendue chez son garagiste. Celui-ci a constaté que les écrous de la roue arrière gauche étaient complètement desserrés. Le véhicule risquait de perdre une roue « alors qu’il roulait parfaitement la veille », précisent les médias. Le sabotage ce serait produit dans la nuit du 23 au 24 mars.

Animatrice à Radio Kreiz Breizh (RKB), journaliste de terrain et cofondatrice du média d’investigation bilingue français-breton Splann !, Morgan Large est connue pour ses enquêtes sur l’agro-industrie et sur les atteintes à l’environnement. Deux ans auparavant, le 27 mars 2021, Morgan Large avait découvert qu’une roue de sa voiture avait été déboulonnée, peu de temps après la diffusion du documentaire Bretagne, une terre sacrifiée dans lequel elle témoignait des dérives de l’agroalimentaire. Peu de temps auparavant, les portes de RKB avaient été fracturées à Saint-Nicodème et Rostrenen (Côtes-d’Armor). Plusieurs plaintes avaient été déposées.

« Instiller un climat de peur »

« Le refus de lui assurer une protection policière après sa première plainte, puis le classement sans suite de celle-ci en décembre 2022, ont-ils favorisé un sentiment d’impunité chez ses agresseurs ? » interrogent les médias. Avant de poursuivre : « Nous considérons que ce sabotage est une nouvelle tentative de porter atteinte à la vie et à travail d’enquête de notre collègue et consœur. En instillant la peur dans la profession, il participe du climat de menaces qui pèse sur la liberté de la presse et sur les lanceurs d’alerte. » Une conférence de presse aura lieu le 31 mars à Guingamp.

