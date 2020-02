Agronome globe-trotter, il montre qu’une agriculture non fondée sur la mort est possible

Présentation du livre par son éditeur :

Vous aimez la truffe ? Vous devriez alors aimer les limaces sans lesquelles cet or noir ne verrait pas le jour. Une motte de terre ? Entre les vers, « maîtres affineurs du sol », et les champignons, dont les filaments parcourent l’équivalent d’un Paris-Tokyo par m², « c’est le Bronx » ! La vie grouille, l’organique se combine avec le minéral, et tout s’enrichit, tout se crée… Bien sûr, « comme dans les histoires de mafia, tout commence avec la roche-mère ».

Cette observation scientifique du vivant – au sein de son environnement et non plus en labo – montre à quel point sa préservation et sa compréhension sont essentielles. Quand l’agriculture moderne gère le vivant, en le contraignant (engrais, monoculture) ou en l’éliminant (herbicides, pesticides), l’agronomie tend vers un idéal : celui de systèmes agro-écologiques autosuffisants, sans interventions brutales.

Pure agro-utopie ? En s'appuyant sur des modèles existants à travers le monde, l'auteur présente d'autres voies, plus saines et pérennes, qu'il serait temps d'explorer à grande échelle.

Cédric Rabany, agronome globe-trotter (trente pays au compteur), démontre avec humour et rigueur en quoi notre agriculture actuelle, dopée aux engrais, accro aux pesticides, est obsolète. « C’est le but de cet ouvrage : montrer qu’il existe une agriculture qui n’est pas basée sur la mort. »