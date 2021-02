La bataille indigène contre l’écocide de l’Amazonie

Durée de lecture : 2 minutes

Présentation du film par son producteur :

Proche du cacique Raoni Metuktire, Gert-Peter Bruch est réalisateur et fondateur de Planète Amazone qui s’est donné pour mission de porter la voix des peuples autochtones dans leur combat international pour la protection de la nature et des générations futures.

Un grand débat sur l’écocide s’est ouvert dans le monde, les uns parlent de délit, les autres de crime. Mais ce débat est incomplet, car il ne donne pas la parole aux premiers concernés : les peuples indigènes qui vivent au quotidien la destruction de leurs territoires ancestraux. C’est l’un des thèmes fondamentaux de Terra Libre qui raconte comment, depuis trente ans, le cacique Raoni et d’autres leaders indigènes se battent contre les politiciens, les dérives des multinationales, les extractions minières dévastatrices, les constructions de barrages, l’agriculture intensive ou la déforestation massive du poumon vert de la planète.

Le film de Gert-Peter Bruch, engagé auprès des peuples indigènes du Brésil depuis plus de trente ans, fait bien plus qu’illustrer ces problématiques : il apporte des réponses pragmatiques. On y assiste à la naissance de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature, qui rassemble les représentants de peuples indigènes et leurs alliés afin de rendre effective la démarcation de leurs terres et de procéder à la sanctuarisation des forêts menacées.

Autoproduit, diffusé et promotionné grâce à la solidarité citoyenne, Terra Libre reçoit le soutien de Pierre Richard, qui en assure la narration.

Sont également présentes au générique de grandes personnalités telles que Paul Watson, Nicolas Hulot, Sebastião Salgado, Bernard Lavilliers ou encore Francis Hallé.

L’écocide de l’Amazonie et l’ethnocide de ses gardiens se sont encore aggravés pendant la crise sanitaire du Covid-19, il est grand temps de réagir.