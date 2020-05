Un guide pour faire sa transition alimentaire en douceur

Présentation du livre par son éditeur :

Le guide qui propose des solutions pour faire sa transition alimentaire en douceur !

Parce que faire sa transition écologique passe aussi par l’alimentation, ce 2e numéro d’IDÉES PRATIQUES est dédié à « L’écologie dans nos assiettes », ou comment manger mieux, pour sa santé et pour la planète, sans dépenser plus.

Au-delà de notre façon de consommer, la production, la transformation, le stockage, le transport, et la distribution de nos aliments sont des étapes qui pèsent très lourd sur le climat. Il y a nécessairement des marges de manœuvre et, impossible de le nier, nous avons un rôle non négligeable à jouer à ce niveau.

Au sommaire de ce numéro

Entretien avec Christophe Lavelle, chercheur au CNRS, sur les enjeux d’une alimentation plus durable,

De nombreuses pistes pour une assiette plus verte,

Nos solutions pour mettre plus de local et de saison dans vos assiettes,

L’expérience d’une de nos journalistes qui a décidé de limiter sa consommation de viande au quotidien,

Le bilan carbone de nos produits et des alternatives moins polluantes...

Un guide pratique pour faire sa transition alimentaire rempli d’astuces antigaspi et de solutions pour manger mieux tout en faisant des économies. Au programme : lutter contre le gaspillage alimentaire, passer en mode zéro déchet, privilégier les circuits courts, favoriser les fruits et légumes de saison, passer à un régime fléxitarien, mettre plus de végétal dans son assiette, etc.