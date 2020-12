AU THÉÂTRE — Matthieu Brillard revient parmi les siens

Durée de lecture : 1 minute

Avec son premier One Man show, le comédien Matthieu Brillard s’amuse d’une société qui jalouse les réussites à la Steve Jobs mais qui ferme les yeux sur son propre déclin. Un spectacle caustique et engagé.

Présentation par la compagnie.

Les animaux se rebiffent et annoncent une grève générale, Jésus est alors sommé de retourner sur Terre pour comprendre où tout a commencé. Essayant de ne pas entrer en tentation, Jésus arrivera-t-il à sauver l’Humanité ? Et si le salut des Hommes venait des alexandrins de Cyrano ? Avant que l’humanité ne réalise sa propre saison finale à la Game of Thrones, Jésus essaie alors d’appeler Donella Meadows au MIT (Université de technologie de Boston) en 1972 et de suivre les conseils d’un coach en “développement personnel durable”.

Matthieu Brillard revient parmi les siens, un spectacle à voir les samedis 19 et 26 au

théâtre des Blancs Manteaux les samedis à 19heures.