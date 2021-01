Beaux d’ailleurs, chroniques de l’exotique devenu familier

Durée de lecture : 1 minute

Présentation de l’ouvrage par son éditeur :

Voici la belle et véritable histoire de la biodiversité.

Savez-vous que nous avons fait venir les chats du Moyen-Orient, que les châtaigniers sont plutôt grecs et cultivés en France par l’Empire romain, que les coquelicots ont suivi nos champs depuis l’est de la Méditerranée ou que les faisans de nos campagnes sont tous originaires d’Asie ?

Une majeure partie des plantes et des animaux qui nous entourent sont de grands voyageurs, transportés par nos soins, parfois de très loin et depuis longtemps. Certains nous sont si familiers qu’ils font désormais partie de notre patrimoine, alors que nous rejetons ceux qui sont arrivés plus récemment.

En révélant l’histoire et les secrets de trente espèces exotiques, parfois déclarées « envahissantes », ce livre nous invite à nous interroger sur nos rapports avec le vivant et à entrevoir la beauté naturelle de ces espèces.

François Lasserre est un fervent défenseur du vivant, entomologiste et médiateur. Il est vice-président de l’ OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) et administrateur de TRACES . Cyril Ruoso est photographe animalier. Il collabore à de nombreux magazines, en France comme à l’étranger, et il a été plusieurs fois distingué par le concours du Wildlife Photographer of the Year.