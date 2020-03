Contre l’agroindustrie, recueil de paroles paysannes

Présentation du livre par son éditeur :

Qu’entend-on par cause animale et cause paysanne ? En quoi sont-elles liées ? Quelles différences y a-t-il entre élevage paysan et productions animales industrielles ? Quelles complémentarités entre végétal et animal ? Quels effets sur la santé et l’environnement ? Ce livre a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces questions qui sont légitimement au cœur de l’actualité concernant notre agriculture et notre alimentation.

Il a vocation à faire réfléchir, à enrichir la réflexion là où certains voudraient simplifier le débat à outrance. La Confédération paysanne dénonce à travers ce livre les impasses et les dangers que représentent d’un côté l’agriculture et l’élevage industriels, et de l’autre l’abolition de tout élevage prônée par le véganisme. Le recueil de paroles de celles et ceux qui font et vivent la nature et l’élevage au quotidien est indispensable.

Car les systèmes vertueux de polyculture-élevage et de pastoralisme sont trop souvent réduits au silence médiatique alors que leurs rôles sont majeurs pour l’équilibre des écosystèmes de notre planète, y compris dans la lutte contre le changement climatique. La Confédération paysanne défend l’agroécologie et la complémentarité végétal/animal, et combat les productions animales industrielles. Cela entraînera plus d’éleveurs et d’éleveuses qu’aujourd’hui, mais induira de fait une baisse de la consommation de produits animaux et une alimentation plus diversifiée.

Tout au long de ce livre, nous retrouverons les positions et propositions concrètes de la Confédération paysanne sur ces questions liées aux relations entre les humains et les autres animaux, et plus largement avec le monde vivant.

La Confédération paysanne est un acteur majeur du syndicalisme agricole, porteur d’un véritable projet de société à travers l’agriculture paysanne. Elle défend des valeurs de solidarité et de partage en intégrant pleinement les dimensions sociales, agronomiques et environnementales dans la production agricole. Elle propose une alternative réaliste à un modèle d’agriculture industrielle destructeur de la nature et des paysans. Elle est membre fondateur du réseau international de la Via Campesina.