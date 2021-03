Durée de lecture : 1 minute

La revue « Ravages » sort un nouveau numéro : « De l’air ! » Des contributrices de renom y participent : Margaret Atwood, Judith Butler, Starhawk, Assa Traoré… On y parle pollution atmosphérique mais aussi harcèlement de rue, violences policières… Bref, de comment rendre notre société « respirable ».

Présentation du livre par son éditeur :

La revue Ravages a fait peau neuve.

De l’air ! Comme si le mot « respiration » concentrait une multiplicité d’espoirs qui, dans leur variété même, résument l’urgence absolue de notre temps.

S’il est naturellement tentant d’associer notre exigence de respiration face aux scandales de la pollution atmosphérique, à la raréfaction de l’oxygène, au smog des mégapoles et au réchauffement climatique, d’autres enjeux de société enserrent la question de nos étouffements…

Rester vivant et libre, insuffler un nouveau souffle démocratique au niveau local et national, échapper aux racismes chroniques (à tous), arrêter les violences policières symbolisées par l’étranglement de George Floyd (« I can’t breath »), promouvoir une « listen culture » plutôt qu’une « cancel culture », en finir avec le harcèlement de rue des femmes et des trans, tout cela en vue d’établir, enfin, une société « respirable » pour tous où « s’envoyer en l’air » librement…

Contributeurs :

Ravages comporte déjà 10 numéros, parus entre 2008 et 2013. Contribuent dans ce numéro :

Margaret Atwood

Judith Butler

Isabelle Sorente

Starhawk

Vandana Shiva

Robin DiAngelo

Suzanne Nossel

Assa Traoré

Ladj Ly

Fary

Jean-Marie Durand

Antoine Flandrin

Ben Okri

Qui Xiao Long

Patrick Deval

Maxime Cervulle

George Marbeck

Frédéric Joignot…