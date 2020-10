Des vins naturellement pas chers

Présentation de l’ouvrage par son éditeur :

Le Glou Guide est de retour pour un troisième round ! Le Glou Guide, le seul ouvrage against the machine ! Le Glou Guide, avec ses vins qui se tisent plus qu’ils ne s’élitisent ! Slogans capillotractés mis à part, parce qu’ils ont sérieusement le vent en poupe, parce que les vignes se prennent de grandes baffes climatiques, il est chaque année de plus en plus difficile de trouver de jolis vins naturels à 15 euros maximum. C’est donc un effort inédit et soutenu qu’ont dû produire les trois auteurs (bienvenue, Olivier « Olif » Grosjean !) de cette nouvelle fournée avinée pour parvenir à collecter, une fois de plus, quelque « 150 vins exquis à 15 euros maxi ». Mais ils y sont arrivés, à la sueur du coude, maintes et maintes fois levé… À vous désormais d’en profiter !

L’avis de Reporterre :

Difficile pour les non-initiés de s’y retrouver dans le vin nature : des goûts parfois surprenants, des vins aux noms étranges ou déjantés, des prix qui ne dépendent pas des appellations et autres titres de noblesse… Mais avec une viticulture plus que bio et très peu d’artifices en cave, le vin nature est l’avenir écolo de la boisson de Bacchus. Ce guide est donc une excellente aide pour le buveur (modéré bien sûr) commençant à y tremper ses lèvres et ses papilles. Le classement des vins selon leur goût (classique — un vin naturel qui convient à tout le monde —, buvabilité — se boit trop vite avec les copains —, hardcore — très très nature, peut-être trop pour certains, etc.) est inédit et permet aux novices de s’y retrouver. Facile aussi de faire en fonction de son budget : les vins sont classés du moins au plus cher. En revanche, pour la prochaine édition, peut-être associer une autrice, les mecs ?