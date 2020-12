Espion au sein de la société Areva

« Une presse critique, indépendante et d’investigation…

…est la pierre angulaire de toute démocratie. Elle doit avoir une indépendance suffisante vis-à-vis des intérêts particuliers pour être audacieuse et curieuse, sans crainte ni faveur. » Nelson Mandela

1 donateurs soutiennent Reporterre ce mois-ci.

Objectif de 10 000 donateurs

Reporterre est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et à but non lucratif, qui vit des dons de ses lecteurs.

Soutenez en 2 minutes le journal, même pour 1 €. Merci.