Grenoble, une ville qui refuse d’être « figurante de la catastrophe annoncée »

Présentation du livre par son éditeur :

Sur tous les continents, des villes se lèvent pour la justice sociale et environnementale. Nous refusons de rester les figurants de la catastrophe annoncée. Face aux inerties des États et aux multinationales qui accaparent les biens communs, nous devons bousculer les codes et changer la vie.

Grenoble est la plus grande ville de France à avoir choisi un maire écologiste, je sais qu’ensemble nous, les villes, pouvons tenir la promesse de la COP21 et faire vivre l’humanisme. Je partage ici mon expérience de responsable public à la tête d’une équipe aty­pique, citoyenne, de gauche et écologiste : notre passage du contre-pouvoir à la conquête de l’institution, nos premières vic­toires, nos frustrations, nos défis, nos bagarres avec la fatalité, avec l’État ou les géants de la globalisation. Ce que peut une ville aujourd’hui ? Garantir les sécurités au quotidien, chérir le vivant, et surtout nourrir le désir de sens. En un mot : nous faire grandir ensemble…

Éric Piolle est né à Pau en 1973. Diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, marié et père de quatre enfants, il a travaillé 18 ans dans l’indus­trie. En 2009, il s’engage dans la vie publique au sein d’Europe Ecologie Les Verts. Depuis 2014, il est maire écologiste de Grenoble, au cœur des Alpes.