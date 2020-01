L’Occident est désormais colonisé par le capitalisme

Présentation du livre par son éditeur :

Les économies des pays occidentaux, soumises à l’insatiable appétit du marché, seraient-elles en cours de « tropicalisation », peu à peu colonisées par celui-ci ? C’est l’analyse à la fois visionnaire et provocatrice développée par Xavier Ricard Lanata dans cet ouvrage, qui brosse le tableau saisissant d’un monde inversé dans lequel les sociétés du Nord sont sommées de s’ajuster aux exigences d’un capitalisme redevenu colonial, en reproduisant des configurations que le Sud a naguère connues.

Ainsi, l’Occident, aux équilibres institutionnels perturbés, pourrait revêtir les habits du colonisé, et s’accoutumer à la violence et à l’inconsistance des formes sociales fragiles.

Face à ce phénomène dont l’auteur tire les conséquences économiques, politiques et psychologiques, l’espoir viendrait d’une relation repensée entre Nord et Sud, afin de renouveler les fondements de la mondialisation et, peut-être, réaliser les promesses de l’humanisme.

Sommaire :

Préface. Détropicaliser le monde, ou apprendre à devenir humains, par Gaël Giraud

En route vers le Sud ?

Le triomphe d’un capitalisme de prédation

Portrait du Nord en Sud

Néolibéralisme et tropicalisation

Les origines lointaines du retournement planétaire

La tropicalisation au carré

Contre-hégémonies : biens communs et démondialisation

Une fête macabre

Un monde d’exilés

Pour lire les bonnes feuilles, c’est ici.

Xavier Ricard Lanata est haut-fonctionnaire, ethnologue, philosophe et essayiste. Conseiller auprès de l’Agence française de développement, il enseigne l’économie politique et l’anthropologie du développement à l’École des Ponts ParisTech et à Sciences Po. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont, récemment, Blanche est la Terre (Seuil, 2017).