Durée de lecture : 1 minute

Présentation du livre par son éditeur :

L’ampleur du désastre écologique est désormais visible aux yeux de tou·tes. Alors que de plus en plus de personnes tentent de se saisir du problème, de nombreuses questions reviennent : l’écologie est-elle un luxe réservé aux riches ? Est-ce que consommer, c’est polluer ? Riches et pauvres sont-ils·elles réellement à égalité vis-à-vis des problèmes environnementaux ? Le capitalisme vert et les innovations technologiques sont-elles des solutions valables pour l’écologie ?

Dans un climat inédit d’aggravation des injustices sociales et des destructions environnementales, les appels aux comportements responsables et à une consommation éthique semblent prévaloir sur l’analyse des responsabilités d’acteurs puissants comme les multinationales ou certains États.

Démonter les raccourcis et les idées reçues courantes sur le sujet, telle est la volonté de ce guide en abordant les questions de justice sociale et environnementale, les pratiques écologiques souvent invisibilisées des plus modestes et celles survalorisées des populations aisées ainsi que les initiatives collectives menées tant au Nord qu’au Sud. Et de montrer que face à des inégalités historiquement construites, l’imbrication des luttes contre toutes les formes d’oppression est essentielle pour amplifier les résistances et les alternatives dans le combat contre le désastre environnemental.

Autant de voies à explorer pour mieux comprendre les défis auxquels nous devons faire face !