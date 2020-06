Présentation de l’événement par son organisateur :

Du 17 juin au 9 juillet, l’association Les Canaux, en partenariat avec plus de cinquante personnalités, associations et entreprises engagées dans la transition, organise un festival en ligne pour imaginer de nouveaux modes de production et de consommation, plus respectueux de l’humain et de la planète.

Mode éthique et filière textile, économie circulaire appliquée à la construction et au design, alimentation et agriculture durables, écotourisme et mobilités douces : à travers quatre cycles événementiels, cette programmation inspirante et joyeuse présente des initiatives à moindre impact environnemental et porteuses d’un nouveau modèle social.

Avec des conférences, des ateliers professionnels, des projections de documentaires et des rencontres avec des acteurs de l’économie à impact positif, l’été de l’économie engagée vous fait découvrir mille façons d’appréhender le monde de demain sous un jour positif !

Découvrez la programmation complète du Festival sur le site des Canaux et sur l’événement Facebook dédié.

Un événement en partenariat avec ARTE, Enlarge Your Paris, FIPADOC , Mouvement Up , Imago TV .