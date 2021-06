L’ouest du Canada suffoque sous une vague de chaleur record

Montréal (Canada), correspondance

Les écoliers d’une quinzaine de districts scolaires de la Colombie-Britannique sont restés chez eux lundi 28 juin. Il faisait trop chaud pour tenter d’apprendre quoi que ce soit. Assez pour que des magasins et restaurants baissent le rideau et que des rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 soient décalés.

Les employés provinciaux qui décrochent lorsqu’on appelle le 911, le numéro d’urgence, eux, n’ont pas chômé. Entre vendredi et lundi matin, le téléphone a sonné plus de 230 fois pour des insolations et des cas d’épuisement liés à la chaleur, d’après le média public CBC. En un mois, c’est une moyenne vingt fois supérieure à l’an dernier. « Les ambulanciers et les répartiteurs sont à bout de souffle », dit sur les ondes de la radio publique canadienne Troy Clifford, président des ambulanciers de la province.

Ces derniers jours, le mercure a grimpé au-delà des 45 °C dans plusieurs villes, et avec l’indice humidex, les habitants de la vallée du Fraser, à l’est de Vancouver, pouvaient avoir l’impression qu’il faisait plus de 50 °C. L’agence fédérale environnementale parle d’une « vague de chaleur prolongée, dangereuse et historique ».

Brutal heat building over the US Pacific Northwest and Western Canada right now will shatter many all-time heat records over the coming days.

The extent, intensity and longevity of this level of heat is absolutely mind-blowing.

THREAD pic.twitter.com/Re6j7Hhdkg

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 25, 2021