La confiance, force discrète et seule capable de contrecarrer la défaite annoncée

Présentation du livre par son éditeur :

Aujourd’hui, qui pourrait encore ignorer que notre monde traverse une crise écologique et sociale d’une ampleur inégalée ? Les faits sont bien connus mais nous manquons cruellement de jalons pour l’affronter et repenser notre usage du monde. Privilégiant les sources accessibles à tous, Pierre Lieutaghi interroge sans relâche le réel, parfois en philosophe, parfois en conteur, toujours en humain libre et jamais résigné, et, ce faisant, explore et partage de nouveaux territoires d’idées. Au cœur de ceux-ci, il place la dynamique de la confiance, une force discrète et pourtant seule capable de contrecarrer la défaite annoncée, de fédérer les humains et de précéder leurs métamorphoses.

Pierre Lieutaghi, écrivain, ethnobotaniste, vit en haute Provence depuis 1965. Attaché au Muséum national d’histoire naturelle (Paris) et à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative (Aix-en-Provence), lauréat de l’Académie des sciences, il a publié une quinzaine de livres et de nombreux articles où sont abordés les aspects majeurs des relations plantes/sociétés dans nos pays. Concepteur des jardins ethnobotaniques de Salagon, à Mane (Alpes-de-Haute-Provence), il codirige dans le même lieu un séminaire d’ethnobotanique du domaine européen. Dans les marges de la recherche, il conduit aussi un travail d’écriture proprement dit, avec un intérêt particulier pour l’image.