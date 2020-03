Le podcast des inégalités face au confinement

Face au confinement, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : c’est pourquoi, depuis le mardi 24 mars, les journalistes Clémentine Spiler et Romain Jeanticou proposent une série de témoignages et mettent en lumière les inégalités en ces temps de crise sanitaire. Vous vivez des difficultés ? Vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou par mail (confineespodcast@gmail.com).

[📞] « On applaudit les soignants mais on n’applaudit pas tous les gens qui sont dans les grandes surfaces, qui galèrent et qui ont super peur » : Anaïs, vendeuse, s’indigne de l’absence de mesures en faveur des employé·es des supermarchés pic.twitter.com/wrerZnOzKi

Nous sommes reporter à Télérama (Romain) et animatrice-productrice de podcasts à Radio Nova (Clémentine) et nous avons le privilège de pouvoir télétravailler, d’être en sécurité et d’avoir du temps libre. On sait néanmoins que selon son âge, son genre, sa santé, sa classe sociale, tout le monde en France n’est évidemment pas logé à la même enseigne. Pour donner la parole à celles et ceux qui sont au contraire de nous en première ligne durant cette période, nous avons souhaité en marge de nos boulots respectifs lancer un podcast de témoignages d’inégalités face au confinement.

Nous suivons celles et ceux qui sont mis·es en difficulté ou en danger par l’épidémie et le confinement pour les rendre visibles : personnel soignant, ouvriers, caissières, mais aussi personnes à la rue, isolées, malades, handicapées ou sans papiers... Nous recherchons autour de nous des gens qui sont dans des situations compliquées, ils nous les racontent par téléphone et nous essayons ensuite de publier un de ces témoignages tous les deux jours. Nous aimerions pouvoir suivre ces témoins tout au long du confinement, pour rendre compte de l’évolution de leurs conditions de vie et de travail jusqu’à la fin de cette période inédite. »