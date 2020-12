Le tour de France des écolieux

Durée de lecture : 2 minutes

Présentation du projet par Les Colibris :

Partout en France, des citoyens se regroupent pour habiter ou travailler ensemble. Parfois pour faire les deux. Ils créent ce qu’on appelle des écolieux ou des tiers-lieux, afin de mieux répondre aux crises écologiques et économiques. Leurs aspirations ? Inventer collectivement une vie et des activités plus riches de sens, plus sobres en moyens (équipements, ressources naturelles et financières), et plus solidaires avec diverses coopérations. Est-ce que ces nouveaux écolieux dessinent la société de demain ? Pour mieux comprendre ces dynamiques humaines si innovantes, nous avons décidé de partir à leur rencontre. Durant dix mois, nous lançons ainsi une enquête unique auprès de seize écolieux de vie ou / et de travail. Nous avons choisi des collectifs de natures très diverses, mais aspirant tous à construire un monde plus résilient et solidaire. Des écolieux parfois en émergence, souvent avec de nombreuses années au compteur, situés dans divers territoires français.

Parmi eux :

➤ Le village Emmaüs Lescar Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;

➤ Le Eco Hameau du Plessis (Eure-et-Loir)

➤ La Ressourcerie du Pont (Le Vigan, Gard)

➤ La Maison Forte près d’Agen (Lot-et-Garonne)

➤ La SCOP Ferme des Volonteux (Drôme),

➤ Les Hameaux Légers - divers habitats réversibles

➤ L’Arche de La Fleyssière (Hérault) créée par Lanza del Vasto

➤ Les Usines de Poitiers (Vienne) - tiers-lieu d’activités artisanales

➤ Langenberg - l’habitat collectif franco-allemand à Wissembourg en Alsace

➤ Le Monastère de Solan orthodoxe (Gard)

Cette série de reportages et d’analyses a été publiée sur le site des Colibris, en partenariat avec l’Agence de la transition écologique (ADEME).

