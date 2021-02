Durée de lecture : 2 minutes

Dans la guerre que des entreprises prêtes à tout livrent à des populations qui aspirent à vivres libres sur leurs terres, des femmes et des hommes se lèvent et luttent. Le dernier livre de la collection Reporterre raconte le combat de ces héros et ces héroïnes, qui l’ont bien souvent payé très lourd. Et leur rend hommage.

Les Héros de l’environnement

C’est une guerre ignorée qui se livre sur toute la planète, entre des entreprises prêtes à tout et des populations qui aspirent à vivre libres et sur leurs terres. Car mines, barrages, tourisme et agriculture intensive se multiplient sans répit, détruisant la nature, épuisant les réserves en eau, polluant l’air et les sols. Face à la puissance des multinationales, des bulldozers et des milices, femmes et hommes défendent à mains nues ces ressources essentielles pour tous les Terriens.

C’est cette guerre silencieuse, jamais racontée en France, que relate cet ouvrage. Il s’ouvre sur le combat et sur le meurtre de Berta Caceres en 2016 au Honduras. Elle a mobilisé son peuple, les Lenca, pour défendre la rivière Gualcarque. Après l’évocation d’autres héros et héroïnes mythiques, comme Chico Mendès, qui se battait pour la forêt tropicale au Brésil, Dian Fossey, protectrice des gorilles, ou Ken Saro-Wiwa, qui dénonçait les exactions de Shell dans le golfe du Niger, le livre se tourne vers ceux qui continuent aujourd’hui la bataille au péril de leur vie.

Comme le souligne le directeur de l’agence de l’ONU pour l’environnement, Erik Solheim : « Ceux qui luttent pour protéger la planète et les gens devraient être célébrés comme des héros, mais la triste réalité est que beaucoup paient un lourd tribut pour leur sécurité et parfois le paient de leur vie. »

Élisabeth Schneiter a créé et dirigé un magazine sur la langue française, Qui-vive !, et un autre sur l’actualité culturelle et scientifique, Rendez-vous en France. Comme journaliste indépendante, elle a écrit pour Le Monde, Les Échos, Le Figaro… et collabore depuis quatre ans avec Reporterre, pour qui elle suit les atteintes aux libertés dans le monde et l’actualité internationale.

Les Héros de l’environnement, d’Élisabeth Schneiter, éditions Le Seuil-Reporterre, septembre 2018, 128 p., 12 €.

Première mise en ligne le 20 septembre 2018, puis septembre 2020