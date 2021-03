Les chauves-souris et les humains, des relations essentielles et complexes

Durée de lecture : 1 minute

Au cœur de l’actualité sanitaire, les chauves-souris sont avant tout essentielles dans la préservation des équilibres écosystèmes. Dans « Les chauves-souris : Rencontres aux frontières entre les espèces », Frédéric Keck et Arnaud Morvan cartographient les différents modes de rencontre et d’attachement avec les humains.

Présentation du livre par son éditeur :

Si le virus de Sars-Cov2 a placé les chauves-souris au-devant de l’actualité, puisqu’elles sont supposées en constituer le réservoir, cet ordre de mammifères, le plus diversifié et le plus répandu après celui des rongeurs, occupe dans les différentes cultures humaines une place singulière. Les chauves-souris semblent en effet transgresser les frontières symboliques entre le diurne et le nocturne, le sauvage et le domestique, le haut et le bas. Leur physiologie unique de mammifères volants en fait des objets de curiosité pour de multiples recherches des mathématiques à la microbiologie en passant par l’écologie et l’anthropologie.

Les chauves-souris se rapprochant des habitats humains du fait des changements environnementaux, les relations que nous entretenons avec elles jouent un rôle majeur dans la préservation et la rupture des équilibres écosystémiques. Ce livre propose de cartographier les différents modes de rencontre et d’attachement entre humains et chauves-souris, dans un contexte d’extinction d’espèces et de risques sanitaires, à partir de cas d’études singuliers à la confluence des sciences sociales et sciences du vivant.