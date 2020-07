Linky, briseur de la frontière de l’intimité

Présentation du livre par son éditeur :

Linky c’est un compteur d’électricité dit « intelligent », et prétendument écologique. Un beau mensonge quand on sait qu’il faut jeter les 35 millions d’anciens compteurs, pourtant plus solides et plus économes en énergie.

Si nous ne faisons rien, Linky va exploser une frontière. Avec cet outil, c’est l’État et le monde marchand qui pénètrent dans notre domicile. Dans le même temps, chacun, de nos faits et gestes seront tracés et marchandisés à notre insu, sous la forme de données.

Bonus ! Contient un mode d’emploi pour démonter un compteur Linky et rebrancher un ancien compteur.

Sommaire

Introduction, par le collectif Écran Total

Linky, un seuil à ne pas franchir, par le collectif Écran Total

Mon Linky ? Enedisparu !, par Julien Martin

Lettre ouverte aux salariés d’Enedis, par Sébastien Delpech

Dans les filets de Linky, par François Jarrrige

Pique-nique dans les locaux d’Enedis à Albi, par des comités de lutte anti-Linky et des Gilets jaunes

Nos cerveaux valent mieux que leurs robots !, par un cloud d’opposant·es à la start-up nation

IA , 5G, Linky, par des Gilets jaunes du Tarn et des membres d’écran Total

L’auteur

Écran Total est un collectif réunissant des personnes de divers horizons professionnels et géographiques.

Confrontées à la rationalisation et à la numérisation du travail, à l’inflation des protocoles et des normes qu’exige la société industrielle, elles éprouvent un même sentiment de dépossession. N’acceptant plus qu’on leur vole la parole ni qu’on affadisse ainsi le sens et la finalité de leurs activités, elles ont décidé de témoigner et de résister ensemble.