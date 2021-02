PODCAST - Lutte du Larzac : des femmes face à l’armée

Durée de lecture : 2 minutes

Cinquante ans ont passé depuis le début de la lutte du Larzac, en Aveyron. De 1971 à 1981, des paysan·nes, bientôt rejoint·es par des militant·es de toute la France, se sont opposé·es à l’extension d’un camp militaire. Le gouvernement, dont Michel Debré est le Premier ministre, souhaitait étendre le camp de 3.000 hectares à 17.000 hectares. Du jour au lendemain, après une annonce à la télévision nationale en 1971, les paysan·nes se retrouvent menacé·es d’expulsion.

Épisode 1 : Vivre la lutte du Larzac

Des figures emblématiques, majoritairement des hommes, ont émergé de ces dix ans de luttes. Mais les femmes n’étaient pas pour autant absentes de la lutte. Seulement moins visibles, moins mises en avant, reléguées aux tâches invisibles : l’accueil, la communication, l’organisation. Dans ce premier épisode « Vivre la lutte », elles racontent comment elles se sont investies pour faire face à l’armée.

Épisode 2 : Féminismes et ruralité

Christiane Burguière, Elisabeth Baillon, Solveig et Anne-Marie Letort se penchent davantage sur le contexte de l’époque. On est aussi au moment où le MLF, mouvement de Libération des femmes est en expansion, mais davantage à Paris. Sur le Larzac, milieu rural et paysan, la situation est bien différente, les contextes et les urgences ne sont pas les mêmes : « La place des femmes, c’était secondaire. On était tous dans le même bateau », lâche Christiane Burguière. De son côté, Élisabeth Baillon précise : « Dans les années 70, tout est basé sur la complémentarité. Lanza del Vasto disait : « La femme, c’est le cœur et l’homme, c’est le cerveau. » Je caricature mais… Chacun dans son rôle. (…) Il ne fallait pas se diviser l’énergie, on la mettait à la lutte contre le camp militaire. »

Épisode 3 : Héritage et mémoire de la lutte au Larzac

Après avoir abordé leurs souvenirs et leurs positions dans la lutte du Larzac (1971-1981), Christiane Burguière, Solveig et Anne-Marie Letort évoquent ce qu’il reste de cette période. Quelle mémoire en a-t-on gardé ? Comment s’organisent les femmes paysan·ne·s du Larzac aujourd’hui ? Quelles sont les nouvelles dynamiques ?

Dans ce dernier épisode, « Héritage et mémoire », quatre femmes du plateau racontent ce qu’il reste de la période : à la fois les nouvelles dynamiques agricoles, mais aussi la mémoire, portée par les livres, les journaux et les films. Il y a 50 ans, les hommes étaient seuls chefs d’exploitation agricole. Aujourd’hui, plus d’une dizaine de femmes les ont rejoints.

Larzac, des femmes face à l’armée, une série écrite et réalisée par Malika Barbot, Radio Parleur