PODCAST : des chercheurs partagent leurs connaissances sur la biodiversité et le vivant

Présentation par le Muséum national d’histoire naturelle :

Les sujets qui touchent à la biodiversité montent en puissance dans les agendas internationaux ; des sujets encore plus d’actualité en ces temps de pandémie. Dans le prolongement de ce mouvement et afin de contribuer à l’éclairer scientifiquement, le Muséum lance un nouveau format, le podcast « Pour que nature vive ». Cette série de douze épisodes incarnés par les scientifiques de l’établissement, proposés à partir du 14 avril, donne au grand public les clés de compréhension des enjeux auxquels est confrontée notre planète.

Des chercheuses et des chercheurs du Muséum y prennent la parole pour alerter et partager leurs connaissances, chacun dans son domaine lors d’un épisode d’une trentaine de minutes. L’objectif de ce programme étant de permettre aux auditeurs de mieux comprendre la nature et sa complexité pour mieux la préserver.

Une première série de douze épisodes est programmée en 2020 ; les six premiers sont mis en ligne à partir du 14 avril, à raison d’un épisode par semaine :

14 avril : Biodiversité, le saut dans l’inconnu avec Bruno David, paléontologue et biologiste, président du Muséum national d’histoire naturelle

21 avril : Une planète, une santé avec Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l’ INSERM et au Muséum national d’Histoire naturelle

28 avril : Cuisiner la nature avec Christophe Lavelle, chercheur en science de l'alimentation au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle

5 mai : Sommes-nous trop nombreux sur terre ? avec Gilles Pison, démographe, professeur au Muséum national d'histoire naturelle

12 mai : Être(s) vivant(s) depuis 3 milliards et demi d'années avec Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle

19 mai : Le Printemps silencieux aura-t-il lieu ? avec Grégoire Loïs, écologue à l'Office français de la biodiversité et au Muséum national d'histoire naturelle

Ce programme est produit par le Muséum national d’histoire naturelle et Création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il est diffusé sur les plateformes de podcast (Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify) et relayé sur les sites internet et réseaux sociaux du Muséum.