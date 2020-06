Quelles fleurs pour attirer les papillons dans son jardin ?

Présentation du livre par son éditeur :

À la belle saison, quoi de plus magnifique que les papillons qui volètent avec grâce et légèreté dans le jardin ?

Malheureusement, cette beauté se fait de plus en plus rare, car de nombreuses espèces ne sont plus aussi fréquentes que par le passé, quand elles ne sont pas tout simplement menacées d’extinction. Avis aux amateurs de papillons : vous pouvez faire de votre jardin un refuge pour les papillons et leurs chenilles !

Ce livre présente 40 papillons particulièrement adaptés aux jardins, ainsi que 80 plantes utiles et précieuses pour les y attirer. En effet, les papillons, et surtout leurs chenilles, ont besoin d’espèces végétales bien précises pour leur croissance. Grâce à une offre variée de plantes et à quelques aménagements simples, vous contribuerez de manière notable au retour des papillons dans votre jardin.