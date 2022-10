Reporterre recrute une ou un développeur full stack

Développeur/développeuse web full stack

Reporterre, le quotidien de l’écologie, recrute un développeur | une développeuse web Full Stack en CDI.

Reporterre est un média dédié à l’écologie, totalement indépendant, en accès libre, sans publicité, géré par une association à but non lucratif et financé à 98% par les dons de ses lecteurs. Le média rassemble plus d’1,5 million de visiteurs uniques chaque mois, et compte à ce jour une équipe de 15 journalistes permanents pour 20 salariés.

Si intégrer une aventure humaine qui fait sens vous tente, alors échangeons ensemble.

Pour accompagner son développement, et dans l’optique du renforcement de son pôle technique (un développeur Full Stack), nous recherchons un développeur ou une développeuse Full Stack à plein temps.

Sous la responsabilité de la direction générale, le candidat ou la candidate aura des missions très variées :

• maintenir et proposer des développements pour la plateforme (CMS et CRM de gestion des dons),

• participer à une migration de CMS

• développer et optimiser les fonctionnalités de la plateforme

• gérer et optimiser le code, de façon a minimiser l’empreinte énergétique du site web et des applications, et améliorer ses performances (temps de chargement notamment), mettre en place un monitoring des performances

• optimiser la politique de sécurisation des données et des accès

• développer ou proposer et mettre en place des outils innovants en adéquation avec les besoins des journalistes (scrapping, datamining, aide au travail d’enquête par la conception d’outils), mise en forme d’objets rédactionnels, etc

• proposer et développer des outils (site web, apps) pour informer le grand public sur les enjeux environnementaux

• participer directement ou indirectement à la création de la progressive web app, et des apps Android et IOS

Savoir faire :

• Capacité à gérer du CSS / HTML et Javascript

• Maîtrise de PHP

• Vous êtes à l’aise avec docker-compose et les stacks multi conteneurs. La maîtrise de Kubernetes est un gros plus

• Vous êtes à l’aise pour configurer, optimiser et intervenir sur un serveur de développement ou de production dans un environnement GNU/Linux. La sécurité est une de vos priorités

• Vous avez une bonne connaissance des bases de données (MySQL, voire PostgreSQL et Elasticsearch)

• Vous avez une bonne connaissance générale de l’écosystème Web et des outils libres en général

• Vous savez travailler sur du code legacy

Savoir être :

• Sensible aux enjeux environnementaux, vous cherchez un projet ambitieux, au sein d’une équipe à taille humaine, et qui a un réel impact

• Vous êtes rigoureux·se, attaché·e à la méthode. Vous avez le souci du détail

• Vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’un acteur fort du paysage médiatique

• Vous êtes doté·e d’empathie et de sens pédagogique, notamment vis à vis des profils non tech (cf. projets avec journalistes)

• Vous êtes proactif·ve et source de propositions. L’auto-formation est un réflexe naturel pour vous. Capacité à se saisir de sujets et les mener à bien

• Curieux·se, la veille technologique coule de source pour vous. Vous aimez apprendre et vous améliorer sans cesse

Poste basé à Paris, télétravail possible à 100% selon profil.

Forfait 212 jours annuels, autonomie, mutuelle Alan, tickets restaurant.

Vous pouvez adresser votre candidature par e-mail, avec une présentation et un CV avant le dimanche 9 octobre 2022 à l’adresse

[email protected]

Merci de mettre en objet d’e-mail « J’ai bien lu l’annonce - Développeur »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires