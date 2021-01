Durée de lecture : 1 minute

Le numéro d’hiver de « L’Écologiste » est en kiosques. Avec en dossier principal une réflexion sur comment le Covid nous fait perdre contact, et d’autres thématiques d’actualité, de l’Union européenne à la coquille Saint-Jacques.

Présentation du magazine par l’éditeur :

Que faire face à la crise sanitaire ? Retrouver le contact ! Entre les humains et entre les humains et la nature. Un numéro indispensable, une mine d’idées et d’informations.

Un dossier sur l’après pandémie, de nombreux articles hors dossier comme une grande analyse du « Pacte vert » de la Commission européenne dont l’ambition est démesurée, le retour des mines en Europe, la coquille Saint-Jacques, Bill Gates... Et les rubriques habituelles : présentation de revues et de livres qui viennent de sortir, présentation d’un artiste contemporain, la rubrique de François Couplan, l’agenda...

