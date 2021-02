Survivre en milieu irradié

Durée de lecture : 1 minute

Présentation du livre par son éditeur :

Un jour de pluie, Jack Banks surgit à la Pierre jaune, lieu-dit d’un village breton situé dans la presqu’île de Rhuys. Ce policier doit infiltrer une communauté d’activistes, les « Jauniens ». Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. À 300 km de là, deux avions percutent l’usine nucléaire de la Hague, plongeant une partie de la France et de l’Angleterre dans le chaos. Pluies acides, radioactivité, la Bretagne compte parmi les zones à évacuer. Les Jauniens décident de rester sur leur presqu’île. Contre son gré, Jack les imite. Une survie en territoire contaminé débute.

La Pierre jaune est issue d’une hypothèse scientifique admise par l’État français : un attentat contre La Hague serait au moins sept fois plus grave que Tchernobyl. Le personnage de Jack est inspiré de Mark Kennedy, le policier anglais qui a infiltré des milieux anarchistes — notamment en France — durant sept ans.

Geoffrey Le Guilcher a enquêté sur l’usine nucléaire de La Hague durant plusieurs années. En 2011, il a pu obtenir une autorisation préfectorale de visiter ce site aussi inaccessible qu’une ville fermée en Russie. Pour son premier roman, il nous plonge dans une catastrophe nucléaire en France de manière extrêmement réaliste. Il explore ainsi un futur possible. Geoffrey Le Guilcher est aussi l’auteur de Steak Machine (aux Éditions Goutte d’Or) et coauteur de la bande dessinée Sarkozy-Khadafi, des billets et des bombes.

La couverture est signée Clément Buée.

La Pierre jaune, de Geoffrey Le Guilcher, éditions Goutte d’or, février 2021, 19,50 €.

