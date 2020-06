Présentation du revue par l’éditeur :

La revue Ravages fait peau neuve. Le dossier de ce numéro, qui sort le 18 juin est « Après la fièvre, la canicule ».

I — Dossier Canicule : depuis plusieurs années, chaque été, la canicule menace

Avec des écrivains, des témoins, des chercheurs, Ravages fait le tour du monde des canicules, de la désertification et des incendies qui se multiplient depuis quinze ans avec le réchauffement climatique. Comment elles affectent les corps, le travail, l’humeur, la compréhension, les émeutes, les colères… Comment elles multiplient les guerres… Comment les espèces parasites en profitent… Comment il fera demain à Paris la température de Tanger… Comment elle accélère la prise de conscience du réchauffement fatal, détrône les politiques, influence les artistes…

II — Un cahier spécial : ravages dans les têtes

Les Engrenages : comment la sécheresse multiplie les violences, les migrations, le terrorisme et les guerres. Comment à force de dégrader les écosystèmes, nous avons libéré des virus létaux…

– Les Éculés : les intellectuels boomers dans le déni cynique et la défense désespérée du statu quo

– Les Chacals : les profiteurs de changement climatique, qui veulent contrôler les ressources, et leurs lobbies

– Le « capitalocène » vs l’anthropocéne.

III — Joie Ravageuse

Les Durs à Cuire : Extinction Rebellion, désobéissance civile, Sea Shepherd…

– Les écosexuels : ils font l’amour dans et avec la nature

– S’adapter au réchauffement : tous en hamac, des palmiers partout, la Riviera anglaise…

– L’aérocène : l’avenir, voyager en ballon.

Contributeurs :

Ravages comporte déjà dix numéros, parus entre 2008 et 2013. Le magazine revient en 2020 sous une nouvelle formule toujours orchestrée par Frédéric Joignot.

Une vingtaine d’auteurs et de plasticiens venant de pays et d’horizons différents interviennent dans chaque numéro.

Contribuent dans ce numéro : Margaret Atwood, Jared Diamond, Jean-Marie Durand, Naomi Klein, Joëlle Zask, Pablo Servigne, Georges Marbeck, Isabelle Sorente, Annie Sprinkle…