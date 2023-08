Une poignée d’heures pour fuir : récit d’une Canadienne évacuée des feux de Yellowknife

Montréal (Canada), correspondance

La rumeur s’ébruitait partout en ville : le feu approche de trop près, il faut partir. Dominique Poirier, coordonnatrice des services aux étudiants du Collège nordique à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, s’est empressée de préparer son paquetage, sans attendre l’ordre d’évacuation, émis dans la soirée du 16 août. Elle a pris le nécessaire : du matériel de camping, de la nourriture, des vêtements et des ordinateurs. Direction Edmonton, à plus de quinze heures de route. Comme elle, une grande partie des 20 000 habitants de la capitale de ce territoire a pris dans leur véhicule pour s’enfuir. Si bien qu’il lui a fallu trois heures pour quitter la ville, congestionnée.

Plus de 1 050 feux ravagent actuellement le Canada, dont plus de 236 dans les Territoires du Nord-Ouest, selon la presse nationale. Yellowknife, la plus grande ville du nord-ouest canadien, pourrait être frappée par les flammes samedi 19 août. Seule solution efficace, donc : évacuer la ville.

Sur la route de Dominique Poirier, au travers des vitres, les brasiers se déchaînaient. Ceux qui entourent Yellowknife, mais aussi ceux qui ont ravagé un peu plus loin le petit hameau d’Enterprise (120 habitants), laissant seulement quelques maisons d’aplomb. La Canadienne a vécu une nuit d’effroi, étouffante. « C’est impressionnant, la nuit surtout. Sur la route, on voyait des flammes dans les bas-côtés, des tisons, ça s’étendait sur des dizaines de kilomètres. La fumée aussi était impressionnante. On était obligés de mettre les masques N95 [1] dans l’habitacle du véhicule, ça devenait trop oppressant. Je n’ai jamais vécu une route aussi stressante. »

My family left #Yellowknife at 9 pm yesterday and have still not reached Edmonton.

24+ hours on the road and counting... Absolutely heartbreaking. #ClimateCrisis #NWTWildfires

📸 Pat Kane pic.twitter.com/fFXU2lq8x5

— Justina Marianayagam, MD (@_justinam) August 18, 2023