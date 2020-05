À LA TÉLÉ- Le réconfortant voyage d’une baleine et d’une tortue marine

Présentation du documentaire par son producteur :

Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de La Réunion. Un formidable espoir pour la biodiversité et un bel exemple pour la planète.

Pourquoi les baleines à bosse et les tortues marines fréquentent-elles à nouveau les eaux réunionnaises qu’elles avaient désertées ? Pour comprendre le phénomène, ce documentaire suit le quotidien d’un jeune baleineau, de sa naissance à La Réunion à son départ pour l’Antarctique, et d’une tortue verte qui a grandi sur le récif corallien et s’apprête à repartir vers son île natale pour se reproduire. Dans leur sillage, il donne la parole à des photographes, naturalistes et scientifiques qui œuvrent à leur protection.

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) est une espèce migratrice présente à La Réunion pendant l’hiver austral. Exterminée à 90 %, elle avait quasiment disparu victime de la chasse. Le moratoire d’arrêt de la chasse signé en 1982 a permis le retour de l’espèce dans les eaux réunionnaises à partir des années 2000. Entre 2001 et 2019, plus de 1.600 baleines à bosse ont été photo-identifiées, dont près de cinquante individus à plusieurs reprises.

La tortue verte (Chelonia mydas). Avant l’arrivée de l’humain, La Réunion était un site de ponte extrêmement important. Un siècle et demi d’exploitation aura conduit à la disparition des tortues. Les mesures de protection de l’espèce lancées en 1983 et la création de la réserve marine ont été efficaces. Sur le littoral ouest, on recensait par comptage aérien seulement six individus en 1998, contre 80 en 2019. Depuis 2004, 480 tortues ont été photo-identifiées et deux femelles reviennent régulièrement pondre.