Présentation du livre par son éditeur :

L’idée de militer s’impose à moi comme une seconde nature. Mes armes sont celles de l’indignation, de la révolte face à des situations inexcusables, de l’inclination à ne pas pouvoir détourner le regard ou encore de l’exaltation en vue de victoires potentielles. Je souhaite que cet ouvrage apporte un éclairage plus lumineux sur un parcours souvent tourmenté, où l’appréhension rivalise avec la confiance. »

Allain Bougrain-Dubourg consacre sa vie à défendre la cause animale. Pendant un an (de janvier à décembre 2019), il fait le récit de son engagement quotidien et dévoile, non sans humour, les coulisses d’un combat mené avec ferveur et sincérité. Dans ce recueil à la fois personnel et militant, la voix de l’auteur s’élève pour faire entendre celle de la nature. Au fil de ses actions, Allain Bougrain-Dubourg déplore un décalage entre la société et les décideurs et n’hésite pas à dénoncer l’inaction politique face au déclin de la biodiversité. Cet ouvrage ancré dans le réel témoigne de notre époque : sous la plume de l’auteur, on croise ainsi Nicolas Hulot, Brigitte Bardot, François de Rugy, Élisabeth Borne, Ségolène Royal ou encore Aymeric Caron.

À travers ce témoignage militant, c’est également l’homme qui se révèle. Allain Bougrain-Dubourg livre des moments de vie, de complicité et de solidarité, ainsi que ses doutes ou même sa colère face à des situations jugées inexcusables. « Le courage côtoie la lâcheté, la passion flirte avec l’indifférence et l’espoir épouse la consternation », écrit-il.

Allain Bougrain-Dubourg est président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et du Conseil national de la transition écologique (CNTE). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Il faut continuer de marcher (Éditions de La Martinière) et Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes (Les Échappées).