Record historique pour les émissions de CO2 en 2022

La trajectoire de croissance des émissions de CO 2 est… « insoutenable ». Le 2 mars, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a dévoilé les chiffres des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie. Résultat : celles-ci ont augmenté de 321 millions de tonnes en 2022, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2021. Au total, 36,8 gigatonnes ont été émises : un nouveau record historique.

Cette évolution alarmante continue d’alimenter le réchauffement climatique. Toutefois, les experts s’attendaient à pire : « Le risque d’une croissance débridée des émissions en raison du recours accru au charbon dans le contexte de crise énergétique ne s’est pas matérialisé, souligne l’AIE dans son analyse des données. L’essor des énergies solaire et éolienne, des voitures électriques, de l’efficacité énergétique et d’autres facteurs ayant freiné la montée du CO 2 . » En clair, 550 millions de tonnes supplémentaires auraient été évitées par les infrastructures bas carbone.

Les géants du pétrole « doivent prendre leur part de responsabilité »

Dans la course à la réduction des émissions, l’Asie (hors-Chine) est la moins bonne élève, avec une augmentation de 4,2 %. En comparaison, l’Union européenne a observé ses émissions reculer de 2,5 %. Des chiffres à mettre en balance puisque les Européens importent grand nombre de ressources produites sur le continent asiatique. Outre-Atlantique, les États-Unis enregistrent une hausse de 0,8 %, notamment due à la forte demande énergétique liée aux températures extrêmes.

Fatih Birol, directeur de l’AIE, exhorte désormais les compagnies du secteur des énergies fossiles à agir. Elles « engrangent des revenus record et doivent prendre leur part de responsabilité, en cohérence avec leurs engagements publics à l’égard du climat ». Les émissions liées au pétrole ont d’ailleurs augmenté de 2,5 %... pour moitié en raison de la reprise du trafic aérien.

