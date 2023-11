Déjà sinistré, le nord de la France attend de nouvelles crues

En bref — Climat

La semaine du 13 au 19 novembre sera de nouveau très perturbée en France. De nombreux passages pluvieux sont attendus. Le temps devrait encore se dégrader mardi 14 novembre, selon Météo-France. D’après l’institut, « les Hauts-de-France connaîtront à nouveau un bon arrosage », ce qui pourrait faire réagir les cours d’eau déjà en crue.

Lundi 13 novembre, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance pluies et inondations. Sept cours d’eau sont toujours en vigilance crues, selon le site Vigicrues : l’Aa, la Liane, la Canche, la Hem, l’Aisne, la Lys et la Lawe.

🇫🇷 Les tempêtes Ciaran et Domingos ont occasionné quelque 1,3 milliard d'euros de dommages, selon une estimation de la fédération France Assureurs, soit un des plus importants bilans financiers lié à des tempêtes en France #AFP pic.twitter.com/SNF8M26iA1 — Agence France-Presse (@afpfr) November 13, 2023

Le nord de la France n’est donc pas tiré d’affaire. Les crues de la semaine dernière ont été d’une ampleur inédite selon les scientifiques et les habitants, comme Raymond Grenier, interrogé par Reporterre dans son village d’Attin : « C’est historique. La combinaison de la montée des océans, de l’intensification des tempêtes et de l’absence d’aménagement nous promet un bel avenir. »

Des sols déjà gorgés d’eau

Selon les experts, trois facteurs expliquent cette situation dramatique. Premièrement, une pluviométrie exceptionnelle « causée par la succession de tempêtes qui touchent la France depuis plusieurs semaines », selon le climatologue Davide Faranda, interrogé par France Info. Des précipitations favorisées par une Manche plus chaude qu’à l’accoutumée, qui « entraîne plus d’évaporation, donc plus d’humidité disponible pour les pluies », précisait le chercheur. À ces trombes d’eau, est venu s’ajouter le vent, qui a freiné — et freine encore — le bon écoulement des cours d’eau côtiers vers la mer.

Deuxièmement, ces pluies diluviennes se sont abattues sur des sols déjà gorgés d’eau. « Tout le surplus ruisselle et cela aggrave les conséquences », expliquait à nos confrères du Monde Stéphane Bonelli, chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

Troisième explication : « La région des Hauts-de-France — et en particulier l’Audomarois et la façade littorale — est une zone topographique assez basse, ce qui ne facilite pas l’écoulement des eaux », indiquait à Libération Arnaud Gauthier, professeur en géosciences de l’environnement à l’université de Lille.

Le 13 novembre, 50 axes routiers sont toujours coupés, et 388 établissements scolaires restent fermés. 7 200 personnes connaissent toujours des restrictions d’usage de l’eau et 600 foyers sont privés d’électricité, selon la préfecture citée par La Voix du Nord.

Alors que nous faisons face à des défis environnementaux toujours plus pressants, nous espérons que vous partagez notre engagement pour une information claire et indépendante sur l’écologie. Nous sommes convaincus que l’accès à une information pour tous est primordial en ces temps d’urgence environnementale et sociale. C’est pourquoi notre travail, en accès libre, repose uniquement sur la générosité de personnes concernées et engagées comme vous. Votre précieuse aide permet à plus de 2 millions de personnes chaque mois de s’informer sur l’écologie, quelle que soit leur situation financière.

L’indépendance de Reporterre est sa force. Géré par une association à but non lucratif, le média n’est ni soutenu par des propriétaires milliardaires, ni par des actionnaires, et n’affiche aucune publicité.

Ainsi, contrairement à de nombreux autres médias, Reporterre n’est et ne sera jamais à vendre. Notre but n’est pas de faire des profits ou de servir des intérêts particuliers, mais de mettre en lumière les enjeux écologiques. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Commentaires