« Faut-il arrêter la viande ? » Pour en discuter, Reporterre a organisé un débat en direct mardi 19 octobre, à 19 heures sur les réseaux sociaux, avec Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse et sociologue à l’Inrae, et Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l’Association végétarienne de France.

Le débat est terminé, merci de nous avoir suivis. La vidéo sera mise en ligne dans un article consacré mercredi 20 octobre.

À l’heure où 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à l’élevage de bétail, est-il raisonnable de produire et de consommer de la viande, même en petite quantité ?

Au regard des nombreuses enquêtes montrant la maltraitance des animaux au sein des élevages intensifs et des abattoirs, est-il moralement soutenable de continuer à manger et produire de la viande ?

Autant d’enjeux qui seront abordés dans l’émission « Parlons écologie » de Reporterre, lors de ce débat axé autour de trois grands thèmes : l’environnement, la souffrance animale et l’agriculture. 🌍 🐄 👩🏽‍🌾

Invités :

➡️ Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse et sociologue à l’Inrae, et autrice de Cause animale, cause du capital (Le Bord de l’eau, 2019)

➡️ Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l’Association végétarienne de France (AVG) et autrice de Révolution végane (Dunod, 2018)

➡️ les questions des internautes en direct !

Animateurs :

➡️ Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre

➡️ Amélie Quentel, journaliste à Reporterre

🔴 Débat vidéo en direct mardi 19 octobre, à 19 heures, sur :

- Facebook

- YouTube

- Twitch

- Twitter avec #ParlonsEcologie

🔴 Les questions et les thèmes du débat

