EN VIDEO - Plogoff, 1980 : l’intense combat d’un village contre une centrale nucléaire

Présentation du film par son producteur

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte devenue historique





Venus d’abord en voisins, Nicole et Félix Le Garrec ont tout de suite la conviction d’assister à des événements exceptionnels et de la nécessité d’en témoigner. Ils hypothèquent leur maison pour qu’une banque leur accorde un prêt, et s’installent à Plogoff, chez l’habitant, pendant toute la durée des événements.

Préparé dans l’urgence, réalisé sur le vif, le film témoigne de six semaines d’une lutte devenue historique. Une lutte initiée par des habitants attachés à ce territoire depuis plusieurs générations, les femmes en tête.« Ce qui me tenait à cœur, explique Nicole Le Garrec, c’était de montrer comment des gens ordinaires, habitués à ne pas remettre en cause l’ordre établi, pouvaient opter pour une position si radicale. »

A sa sortie en salles, en novembre 1980, les documentaires sont rares au cinéma. Mais le film séduit les critiques et trouve son public (100 000 entrées). Plogoff, des pierres contre des fusils reste un témoignage unique de cette contestation sociale et politique, qui a marqué la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Il est devenu un film emblématique du cinéma engagé.